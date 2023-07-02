Контрнаступ під Бахмутом поставить російське командування перед складним вибором – ISW
Окупанти стягують під Бахмут додаткові сили
Окупанти, ймовірно, стягують під Бахмут сили з інших напрямків у відповідь на українські операції в цьому районі. Однак якщо цього підкріплення буде недостатньо, російське командування може зіштовхнутися з важким вибором: опинитися у ризикованому становищі в Херсонській чи Луганській областях або почати відводити сили з півдня України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 1 липня повідомив, що росіяни нещодавно перекинули невизначений полк повітряно-десантних військ РФ із Лиманського напрямку на Бахмутський напрямок. На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 червня, видно, як 137-й гвардійський повітряно-десантний полк (106-та повітряно-десантна дивізія) діє на південь від Роздолівки (18 км на північ від Бахмута).
Крім того, російський мілблогер заявив, що підрозділи 98-ї дивізії ПДВ зараз діють на Бахмутському напрямку. Раніше ISW спостерігав підрозділи 237-го десантно-штурмового полку (76-ї дивізії ПДВ) і 331-го повітряно-десантного полку (98-ї дивізії ПДВ), які діяли на Лиманському напрямку, хоча останнім часом ISW не бачив жодного візуального підтвердження елементів того чи іншого формування поблизу Бахмута.
Також Череватий повідомив, що російські сили замінили полк ПДВ на Лиманському напрямку невизначеними силами територіальної оборони. Це вказує на те, що російські сили, можливо, передислокують більше елітних підрозділів у район Бахмута та замінюють елітні підрозділи нижчими формуваннями.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше заявила, що окупанти протягом тижня після початку контрнаступу українських військ 4 червня перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин із Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький напрямки.
Череватий заявив, що Бахмут продовжує пропонувати російським військам більше пропагандистської цінності, ніж військових переваг, і припустив, що РФ, можливо, зосереджує елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти сприйняту інформаційну перемогу в результаті нібито захоплення Бахмута 21 травня.
«Якщо російське підкріплення, яке вже надіслано до Бахмута, буде недостатнім для утримання російських досягнень у цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором щодо того, чи ризикнути створити серйозну вразливість у Херсонській чи Луганській областях, чи почати відводити сили з півдня України», – доходять висновку аналітики.
Інші висновки ISW
- Російські джерела стверджують, що ЗСУ 1 липня провели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках лінії фронту.
- Американський генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції триватимуть довше, ніж очікували деякі західні оглядачі.
- Російські офіційні особи та джерела відзначали заяви про те, що 1 липня окупанти розгромили невеликий український десант на лівому березі Херсонської області, ніби вони здобули велику перемогу.
- Перебільшена похвала за перемогу над невеликим українським десантом говорить про те, що російське військове командування щиро боїться наступу ЗСУ на східний берег Херсонської області, або що воно відчайдушно прагне інформаційної перемоги після збройного повстання групи «Вагнера», або і те, і інше.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть ініціювати навмисний радіоактивний витік на Запорізькій атомній електростанції у межах потенційної російської стратегії заморожування війни.
- Російські пропагандисти, ймовірно, проводять інформаційну кампанію, щоб знищити репутацію ПВК «Вагнер» як унікально ефективної бойової сили на підтримку зусиль міністерства оборони Росії з ліквідації компанії та інтеграції колишніх «вагнерівців» у структури міноборони.
- Окупанти продовжували обмежені наступальні дії на лінії Сватове – Кремінна.
- ЗСУ продовжували вести наземні атаки навколо Бахмута.
- Російські війська продовжували наносити обмежені наземні атаки в районі Бахмута та перекидати елементи ПДВ.
- Російські війська продовжували наносити обмежені наземні удари на лінії Авдіївка – Донецьк.
- Росіяни продовжували контратаки на нещодавно звільнені українські позиції на адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями.
- ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області.
- Російські процедури безпеки на мосту через Керченську протоку, ймовірно, уповільнюють логістику з Росії до окупованого Криму.
- Іран може надсилати техніку та персонал до Росії для допомоги у будівництві заводу в Республіці Татарстан, який виготовлятиме іранські бойові безпілотники.
- Українські та західні джерела продовжують повідомляти про викрадення українських дітей та дорослих на окупованих територіях.
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