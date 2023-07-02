Контрнаступ під Бахмутом поставить російське командування перед складним вибором – ISW

Окупанти стягують під Бахмут додаткові сили

Окупанти, ймовірно, стягують під Бахмут сили з інших напрямків у відповідь на українські операції в цьому районі. Однак якщо цього підкріплення буде недостатньо, російське командування може зіштовхнутися з важким вибором: опинитися у ризикованому становищі в Херсонській чи Луганській областях або почати відводити сили з півдня України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий 1 липня повідомив, що росіяни нещодавно перекинули невизначений полк повітряно-десантних військ РФ із Лиманського напрямку на Бахмутський напрямок. На геолокаційних кадрах, опублікованих 30 червня, видно, як 137-й гвардійський повітряно-десантний полк (106-та повітряно-десантна дивізія) діє на південь від Роздолівки (18 км на північ від Бахмута).

Крім того, російський мілблогер заявив, що підрозділи 98-ї дивізії ПДВ зараз діють на Бахмутському напрямку. Раніше ISW спостерігав підрозділи 237-го десантно-штурмового полку (76-ї дивізії ПДВ) і 331-го повітряно-десантного полку (98-ї дивізії ПДВ), які діяли на Лиманському напрямку, хоча останнім часом ISW не бачив жодного візуального підтвердження елементів того чи іншого формування поблизу Бахмута.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Череватий повідомив, що російські сили замінили полк ПДВ на Лиманському напрямку невизначеними силами територіальної оборони. Це вказує на те, що російські сили, можливо, передислокують більше елітних підрозділів у район Бахмута та замінюють елітні підрозділи нижчими формуваннями.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше заявила, що окупанти протягом тижня після початку контрнаступу українських військ 4 червня перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин із Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Череватий заявив, що Бахмут продовжує пропонувати російським військам більше пропагандистської цінності, ніж військових переваг, і припустив, що РФ, можливо, зосереджує елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти сприйняту інформаційну перемогу в результаті нібито захоплення Бахмута 21 травня.

«Якщо російське підкріплення, яке вже надіслано до Бахмута, буде недостатнім для утримання російських досягнень у цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором щодо того, чи ризикнути створити серйозну вразливість у Херсонській чи Луганській областях, чи почати відводити сили з півдня України», – доходять висновку аналітики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW