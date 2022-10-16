ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд. Зеленський про успіхи на фронті

Президент зауважив, що проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі «зеків»

Збройні Сили України знищили ворожу техніку, а в ході наступу суттєво поповнили обмінний фонд. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Він зауважив, що наразі найважчою ситуація на фронті залишається у Донецькій області.

«Ситуація на передовій за минулу добу суттєвих змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої», - зауважив Зеленський.

Очільник держави також зауважив, що проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі «зеків».

«Це «зеки» з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор – шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи», – розповів гарант.

Разом з тим Зеленський відзначив на Південному напрямку 60-ту Інгулецьку піхотну бригаду, 17-ту окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за «злагоджені дії на Херсонському напрямку й результативне знищення ворожої техніки».

«Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду… Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому», – сказав президент.

Нагадаємо, триває двісті тридцять п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.