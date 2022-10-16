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ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
Блискучий успіх ЗСУ визнали навіть у Росії
фото з відкритих джерел

Українські військові влучили в радар управління вогнем системи С-400 «Тріумф»

Українська армія вперше у світі знищила радар управління вогнем нової російської зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Її російські розробники позиціонували як практично невразливу, однак українські воїни змогли знищити С-400, коли вона перебувала у розгорнутому стані.

Найцікавіше, що блискучий успіх ЗСУ визнали навіть у Росії, де сповістили про ліквідацію оператора розрахунку багатофункціональної радіолокаційної станції під час удару українських воїнів. Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

«Видатний успіх – 5 серпня українська армія вперше у світі в результаті блискуче проведеної операції знищила багатофункційний радар управління вогнем 92Н2Е новітньої російської зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф». Результат бою заявлений офіційним російським джерелом. «Тріумф» є основною системою протиповітряної та протиракетної оборони ЗС РФ, її закупили та поставили на озброєння Туреччина та Індія. Але тільки Україна отримала унікальний досвід знищення «Тріумфа», – пише Бутусов.

За словами журналіста, обставини знищення радару управління вогнем 92Н2Е, які він назвав сенсаційними, росіяни відкрили у некролозі окупанта, який загинув під час того удару. Його розшукав блогер Necro Mancer.

ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему фото 1

Згідно з некрологом, лейтенант армії РФ Андрій Граков з міста Батайськ Ростовської області був оператором розрахунку БРЛС (багатофункціональної радіолокаційної станції, російською – МРЛС, – ред.) на С-400.

Ця система, нагадує Бутусов, має разючі характеристики. Вона отримує дані від радарів спостереження та здатна відстежувати до 100 цілей одночасно, а також наводити одночасно до 72 зенітних ракет. БРЛС 92Н2Е легко справляється з цілями, що рухаються зі швидкістю до 4,8 км/с, «дістає» їх на відстані до 240 км та на висоті до 30 км.

Також журналіст називає машину 92Н2Е «ядром дивізіону С-400», експортна вартість якого сягає 500 млн доларів, без неї уся система втрачає боєздатність. І саме її українські воїни знищили.

Нагадаємо, ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби рашистів на півдні

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. 

Додамо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні
Теги: армія блогер військові журналіст Індія озброєння полон росіяни Туреччина Україна Херсон

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