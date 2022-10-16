Авіація ЗСУ уразила 17 районів зосередження окупантів і техніки

Підрозділи ракетних військ і артилерії обстріляли один командний пункт окупантів

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє пресслужба Генерального Штабу Збройних Сил України.

«Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав одного ракетного та десять авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться у повідомленні.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed -136 з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині;

– з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад двадцять п’ять населених пунктів. Серед них – Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцять п’ять населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина на Миколаївщині.

Повідомляється, що окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих «державних» установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

«Рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах Російської Федерації значно знизився. Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області», – повідомляють військові.

Наші військові продовжують стримувати ворога та завдавати йому втрат у живій силі та техніці.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад двадцять ударів. Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили один командний пункт противника», – повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, Росія, ймовірно, домовилася з Іраном про постачання нових безпілотників. Йдеться про дрони-камікадзе Arash-2, які є «новинкою» іранського оборонного комплексу.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що у Росії залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.