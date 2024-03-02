Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ укріпилися біля Часового Яру на Авдіївському напрямку: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ укріпилися біля Часового Яру на Авдіївському напрямку: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі

Сили оборони України стримують штурми інтервентів у районі Роботиного та Кринок, а також створили значні укріплення в районі Часів Яр на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

1 березня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Російські «воєнкори» опублікували кадри, на яких нібито видно, як війська РФ завдають удару плануючою бомбою по українському понтонному мосту через річку Оскіл біля Куп’янська-Вузлового (безпосередньо на південний схід від Куп’янська), і стверджують, що російські війська нібито знищили всі стаціонарні мости через річку Оскіл.

1 березня поблизу Бахмута тривали позиційні бої. Окремі російські «воєнкори» спростували попередні заяви РФ про те, що росіяни нібито захопили Іванівське (на захід від Бахмута), і стверджували, що ті продовжували просуватися поблизу та в межах населеного пункту. При цьому в ISW не спостерігали візуального підтвердження нещодавніх помітних тактичних досягнень Росії в районі Іванівського.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Берестового та Роздолівки; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки; і на південь від Бахмута біля Південного та Нью-Йорка.

Наявні у ISW зображення показують, що Сили оборони створили значні укріплення у формі кільця в районі Часів Яр. За словами Євлаша, потенційне захоплення Росією Часового Яру відкриє окупантам шляхи просування в напрямку Костянтинівки (на південний захід від Часового Яру) і що головною оперативною метою інтервентів у Донецькій області залишається Краматорсько-Слов’янська агломерація (приблизно 35 км на північний захід від Бахмута).

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 1 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 лютого, свідчать про те, що нещодавно підрозділи 114-ї мотострілецької бригади військ РФ нещодавно просунулися до південно-східної околиці Орлівки (на захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 березня, вказують на те, що підрозділи російської 15-ї мотострілецької бригади РФ нещодавно просунулися до східних Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Російський «воєнкор» повторив існуючі заяви про те, що ЗСУ відійшли з н.п. Тоненьке (на захід від Авдіївки) і що війська РФ повністю захопили Орлівку. Між тим аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили діють у Тоненьке чи Орлівці.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Семенівки та на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку війська РФ посилюють вогонь з непрямого наведення та збільшують чисельність штурмових груп до розміру «батальйонної тактичної групи». Він також заявив, що російські сили направляють підкріплення для наступальних операцій в районі Авдіївки, і визнав, що війська РФ нещодавно досягли невизначених локальних успіхів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 березня, свідчать про те, що нещодавно підрозділи 39-ї мотострілецької бригади військ РФ здійснили незначне просування в південній Новомихайлівці (на південний захід від міста Донецьк). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 березня, показують, що російські загарбники нещодавно просунулися на схід від Побєди (на південний захід від міста Донецьк). 

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

1 березня тривали позиційні бої в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Позиційні бої точилися на південний схід від Великої Новосілки поблизу Новодонецького та Золотої Ниви; на південь від Великої Новосілки біля Урожайного; і на південний захід від Великої Новосілки поблизу Марфополя, Шевченка і Малинівки.

1 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного. Російський «воєнкор» стверджував, що руйнування в межах Роботиного ускладнюють військам РФ встановлення плацдарму, і що окупантам доводиться регулярно маневрувати в межах спірної «сірої зони» в селищі.

1 березня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Російський «воєнкор» заявив, що війська РФ нібито намагаються зачистити територію поблизу Кринок.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині. 

Читайте також: Після Авдіївки – Куп’янськ? Розмова з мером міста, на яке націлилися окупанти
Теги: війна ЗСУ ворог Авдіївка росіяни Донецьк Слов’янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ясинський: Барських не став частиною російської тусовки, чим і відрізняється від Лободи
Продюсер пояснив, чому українці по-різному ставляться до Лободи і Макса Барських, які обоє працювали у Москві
10 лютого, 15:00
За словами Зеленського, однією з переліку ключових цілей на 2024 рік є завдання побудувати в армії дієву систему ротацій
Зеленський назвав перелік змін у ЗСУ, які відбудуться найближчим часом
8 лютого, 19:12
Знищення ворожого командного пункту на аеродромі «Бельбек» впливає на керування авіацією загалом
ЗСУ розкрили, як росіяни готують помсту за удар по аеродрому «Бельбек»
4 лютого, 08:52
Парламент Грузії 8 лютого схвалив нового прем’єра
Новий прем’єр Грузії зробив заяву про війну в Україні
20 лютого, 22:04
Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи
Чи мобілізують до армії обмежено придатних? Відповідь ТЦК
26 лютого, 18:25
Російська модель Ірина Шейк (крайня справа)
Росіянка знялась для обкладинки Vogue у білизні від українського бренду (фото)
10 лютого, 10:47
Тарнавський: У скрутній ситуації на полі бою, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів
Тарнавський розповів, чи є «котел» в Авдіївці
16 лютого, 17:36
За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків
Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
18 лютого, 14:46
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі
Подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів
26 лютого, 10:29

Події в Україні

ЗСУ укріпилися біля Часового Яру на Авдіївському напрямку: аналіз ISW
ЗСУ укріпилися біля Часового Яру на Авдіївському напрямку: аналіз ISW
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
Атака на Харків: з’явилися фото наслідків
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
На Харківщині через ворожу атаку загинув чоловік
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
Третя штурмова бригада розповіла про ситуацію в районі Авдіївки
Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося
Україна модернізувала морські дрони Sea Baby: що змінилося
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа
У Харкові прогриміли вибухи: спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
33K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
11K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
11K
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
7713
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів
6169
Померла відома співачка, яка заповіла свою останню пісню маленькому синові

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Які свята відзначаємо 2 березня
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua