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Тарнавський розповів, чи є «котел» в Авдіївці

Христина Петренко
glavcom.ua
Тарнавський розповів, чи є «котел» в Авдіївці
Тарнавський: У скрутній ситуації на полі бою, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів
фото: Генштаб ЗСУ

До Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження

ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Таврія Олександр Тарнавський в Telegram.

За його словами, росіяни безперервно штурмують місто одночасно з декількох напрямків. Тим часом відбувається планове підсилення підрозділів ЗСУ.

«Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює», – запевнив командувач.

За словами Тарнавського, до Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Забезпечено стійке управління військами.

«Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів», – наголосив генерал.

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

Росіяни зазнають величезних втрат у живій силі. Лише за добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ Таврія їхні втрати склали 711 осіб – найбільше в цьому році.

«Левова частка із цього числа – результат бойової роботи наших військ, які знищують загарбника на Авдіївському напрямку. Лише за добу тут було ліквідовано до півтисячі росіян», – додав командувач.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів.

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Теги: Авдіївка боєприпаси місто втрати руїни росіяни Тарнавський

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