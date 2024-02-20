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Новий прем’єр Грузії зробив заяву про війну в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий прем’єр Грузії зробив заяву про війну в Україні
Парламент Грузії 8 лютого схвалив нового прем’єра
фото з відкритих джерел

Новообраний прем'єр заявив, Грузія має тверду позицію щодо України

Новий прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час візиту до Брюсселя заявив, що в грузинської влади – «тверда позиція» щодо України, і вона «рішуче підтримує країну політично». Про це повідомляє Sova.news.

Грузинський прем’єр прокоментував критику його слів про те, що в Україні «все ще хочуть другого фронту» проти Росії в Грузії. Він сказав, що йому «дуже сумно», позаяк до критики долучились «голова Ради безпеки України і радники президента».

«Але я маю сказати, що в нас дуже тверда позиція щодо України: ми рішуче підтримуємо Україну політично. Надаємо гуманітарну допомогу. У нас особливі дружні відносини з українським народом», – підкреслив він.

Кобахідзе також пояснив, що Грузія не запроваджує санкцій проти РФ, бо керується «чіткою позицією».

«Ми не запроваджуємо санкції, і щодо цього в нас є вагомі аргументи. Водночас Грузія не використовується для ухилення від санкцій. Тож, ще раз: наші позиції дуже міцні, і наша політична підтримка щодо України дуже сильна, виходячи з тієї особливої дружби, яка існує між грузинським і українським народами», – наголосив голова уряду Грузії.

Нагадаємо, парламент Грузії 8 лютого очікувано виніс вотум довіри новому уряду на чолі з новим прем’єр-міністром, колишнім головою партії влади «Грузинська мрія» Іраклієм Кобахідзе, та схвалив його програму «Для будівництва європейської держави».

Раніше тоді ще кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе різко прокоментував реакцію посольства України на перехоплення грузинськими спецслужбами вибухівки, яку українці нібито перевозили для терактів у Росії.

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Теги: війна Грузія політика прем’єр-міністр

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