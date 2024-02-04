ЗСУ розкрили, як росіяни готують помсту за удар по аеродрому «Бельбек»

Пропагандисти поширюють інформацію про ліквідацію російського генерал-лейтенанта

Знищення командного пункту на аеродромі «Бельбек» має дуже потужний вплив. Росіяни намагаються спровокувати помсту, виправдовуючи свої терористичні дії. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

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«Очевидно, це дуже потужний вплив. Недаремно вони намагаються навіть в гібридному полі продовжити тиск на своїх представників війська і своє населення. Зокрема, вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують. Таким чином вони намагаються спровокувати так звану помсту, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам нема за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну. Ми відбиваємо своє. Очевидно, знищення командного пункту впливає на керування авіацією в цілому. Але якраз тут ми проглядаємо намагання зобразити, що нічого не змінилося», – пояснила Гуменюк.

За її словами, навіть після втрат, окупанти намагаються поновити бомбордування, роблячи вигляд, що нічого не змінилося.

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«Вони навіть попри ризики застосування авіації в нашій зоні відповідальності, роблячи висновки з того, що три винищувачі-бомбардувальники було втрачено, авіаційний розвідувальний пункт, командний пункт, тепер такий потужний удар по пункту базування, вони намагаються поновити бомбардування, зокрема і керованими авіабомбами. Удар по Херсону в такий самий спосіб був спрямований емоційно і морально саме на цей напрямок – переконати, що нічого не змінилося, і тактична авіація так само продовжує загрожувати мирному населенню і в цілому Україні», – сказала посадовиця.

Нагадаємо, що 31 січня у Криму лунали потужні вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про пожежу в районі аеродрому Бельбек.

Згодом у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму. А речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що атака ЗСУ на кримський Бельбек, де розташовний військовий аеродром окупантів, була доволі успішною.