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Подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі
фото: пресслужба СБУ

Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину регіону

На Львівщині агенти ФСБ готували ракетний удар по енергетичній інфраструктурі регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

«Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя.

При цьому основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У поле зору ворога він потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі». На його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Окупанти обіцяли профінансувати всі «поточні» витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову «винагороду».

У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації. Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.  Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта. Триває розслідування.

Нагадаємо, СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто.

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Теги: ФСБ війна СБУ Львівщина

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