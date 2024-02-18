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Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Адмірал НАТО прокоментував відхід ЗСУ з Авдіївки
За чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків
фото з відкритих джерел

Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат, маючи при цьому безлімітний запас боєприпасів і панування в повітрі

Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер заявив, що з воєнного погляду війська РФ здобули не Авдіївку, а кілька сотень метрів території. Про це він сказав у коментарі Foreign Policy.

«У воєнному плані це не велика втрата. Вони зруйнували всю інфраструктуру. Тому немає міста. Є ще пара сотень метрів», – наголосив Бауер.

Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер
Голова військового комітету НАТО, лейтенант-адмірал королівського флоту Нідерландів Роб Бауер
фото з відкритих джерел

Як пише видання, Росія захопила Авдіївку ціною величезних втрат, маючи при цьому безлімітний запас боєприпасів і панування в повітрі. Проте вона ще далека від перемоги у війні.

Foreign Policy з посиланням на оцінки «понад 10 європейських військових чиновників та експертів» пише, що ситуація на полі бою є серйозною, але не настільки, ніби Україні загрожує крах або навіть великі невдачі на фронті.

«Песимісти програють війни. Україні важко? Так. Якби ви запитали 1942 року у Європі: «Як йде війна?», не думаю, що знайшлося б багато оптимістів. Ми все одно перемогли», – зазначив Роб Бауер.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. 

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. 

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Теги: росія окупанти війна путін полон музей втрати відео Олександр Сирський

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