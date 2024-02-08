Зеленський назвав перелік змін у ЗСУ, які відбудуться найближчим часом

За словами Зеленського, однією з переліку ключових цілей на 2024 рік є завдання побудувати в армії дієву систему ротацій

Зеленський наголосив, кожен генерал має знати фронт, а якщо він «не знає фронту, він не служить Україні»

Новий головком Олександр Сирський має представити реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік, з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Серед інших змін, за словами Зеленського, кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю

«Має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони», – сказав він.

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Крім того, президент наголосив, що кожен генерал має знати фронт, а якщо він «не знає фронту, він не служить Україні».

Глава України наголосив, що має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

Також в переліку цілей на 2024 рік – побудувати в армії дієву систему ротацій.

«Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

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Зокрема, Зеленський зазначив, що потрібно підвищувати якість навчання воїнів, зокрема, за словами очільника України, тільки навчені солдати мають бути на першій лінії оборони.

Крім того, президент додав, що у структурі Збройних сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем, тому там повинен бути призначений перший командувач.

Як повідомлялося, відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

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Згодом головнокомандувач Валерій Залужний також опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову».

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

Згодом президент Володимир Зеленський 2 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення Валерія Залужного

До слова, Зеленський анонсував кроки «перезавантаження» у різних напрямках державної політики.