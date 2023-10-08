«Атаки Києва сіють хаос серед росіян»: американський генерал оцінив наступ ЗСУ

Києву будуть потрібні більш передові західні технології, щоб підтримувати темп наступу

Ходжес упевнений, що вирішальною територією війни є Крим

Російські війська, схоже, нездатні впоратися із наступальними зусиллями України на кількох театрах військових дій. Різноманітні атаки Києва сіють хаос на півдні України, у Криму і навіть у межах російських кордонів, зазначив колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю Newsweek.

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За словами Ходжеса, обидві сторони сподіваються домогтися успіхів до сильних дощів і настання холодів.

Відзначається, що Києву будуть потрібні більш передові західні технології, щоб підтримувати темп наступу.

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«Щоразу, коли я чую, як хтось із Пентагону говорить: «Українцям це не потрібно...», я думаю, ці люди поняття не мають, про що говорять. Вони не розуміють, що намагаються зробити українці. Вони мислять дуже лінійно. Мене це вражає», - заявив генерал.

Ходжес упевнений, що вирішальною територією війни є Крим:

«Україна ніколи не зможе відновити свою економіку, поки Росія окупує Крим, тому що всі її порти на Чорному морі будуть заблоковані. Це неприйнятно для українців».

Разючою генерал при цьому назвав ймовірність того, що Чорноморському флоту РФ зараз доведеться покинути Севастополь у зв'язку з його уразливістю перед високоточною зброєю великої дальності. Але це ще не підтверджено, сказав Ходжес.

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Нагадаємо, триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої країни, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та в західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися в обох напрямках.