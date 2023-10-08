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ЗСУ просуваються поблизу Бахмута та в Запорізькій області – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просуваються поблизу Бахмута та в Запорізькій області – ISW
фото з відкритих джерел

Українським силам вдалося просунутися в різних напрямках навколо Бахмута

Збройні сили України продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та в західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися в обох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

ЗСУ продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку й просунулися на схід від Андріївки. Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли часткового успіху на схід від Андріївки, а представник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що українським силам вдалося просунутися в різних напрямках навколо Бахмута на 100-300 метрів минулої доби.

Російські блогери стверджували, що українські сили продовжували безуспішні спроби прорвати російську оборону поблизу залізничної лінії на схід від Андріївки та Кліщіївки.

Російські війська продовжували контратакувати поблизу Бахмута, але не досягли будь-яких підтверджених завоювань. Євлаш та Український генеральний штаб заявили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на південь від Андріївки.

Росіяни, які діють на окремих ділянках фронту поблизу Кліщіївки, стикаються з труднощами через проблеми із засобами зв'язку, підкріпленням та відсутністю своєчасних звітів про реальну ситуацію на полі бою.

Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Першотравневого, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Росіяни заявили, що війська продовжили наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися у Мар'їнці.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Сіньківки та Іванівки у Харківській області та Макіївки у Луганській області.

Росіяни продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна та Лимана, а також продовжують завдавати ударів по переправам через річку Оскіл у напрямку Куп'янська.

Українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та просунулися вперед. Українські сили досягли часткового успіху на північ від Копані (5 км на північний захід від Роботиного) та на північ від Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного).

Російські війська провели обмежені контратаки в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили стримують російські атаки на північний схід від Новопрокопівки.

Теги: наступ Генштаб ЗСУ військові

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