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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по ворожих позиціях під Слов’янськом

    Українські бійці відбили спробу штурму росіян у бік Тошківки - ЗСУ вдарили по ворожих позиціях під Слов’янськом
    Українські бійці відбили спробу штурму росіян у бік Тошківки
    фото з відкритих джерел

    Втрати противника уточнюються

    Українські військові продовжують знищувати ворога. Сьогодні ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Слов'янська й відбили спробу штурму росіян у бік Тошківки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога», – йдеться в повідомленні.

    Втрати противника уточнюються.

    На Слов'янському напрямку ворог активних дій не робив, намагається закріпитися на досягнутих рубежах. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

    .jpg_08 фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

    Нагадаємо, триває сто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти обстрілюють прикордонні території з мінометів та стрілецької зброї. Ворог також має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по ворожих позиціях під Слов’янськом