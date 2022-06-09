ЗСУ вдарили по ворожих позиціях під Слов’янськом

Втрати противника уточнюються

Українські військові продовжують знищувати ворога. Сьогодні ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Слов'янська й відбили спробу штурму росіян у бік Тошківки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога», – йдеться в повідомленні.

Втрати противника уточнюються.

На Слов'янському напрямку ворог активних дій не робив, намагається закріпитися на досягнутих рубежах. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

Нагадаємо, триває сто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти обстрілюють прикордонні території з мінометів та стрілецької зброї. Ворог також має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.