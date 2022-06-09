ЗСУ вдарили по ворожих позиціях під Слов’янськом
Втрати противника уточнюються
Українські військові продовжують знищувати ворога. Сьогодні ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Слов'янська й відбили спробу штурму росіян у бік Тошківки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога», – йдеться в повідомленні.
Втрати противника уточнюються.
На Слов'янському напрямку ворог активних дій не робив, намагається закріпитися на досягнутих рубежах. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.
фото: Андрій Цаплієнко/Telegram
Нагадаємо, триває сто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти обстрілюють прикордонні території з мінометів та стрілецької зброї. Ворог також має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.