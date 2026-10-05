Контратаки ЗСУ біля Лимана створили проблему для планів окупантів – ISW

Просування українських військ змусило росіян сповільнити проникнення до Лимана та вплинуло на їхні наступальні дії у напрямку Слов’янська

Контратаки Сил оборони в районі Лимана ускладнили наступальні дії російських військ на цій ділянці фронту. Українські захисники просунулися на кількох напрямках та змусили частину сил противника відійти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські війська продовжують відтісняти російські сили на ділянках на північний схід та південний схід від Лимана.

Сили оборони просунулися в районі Зарічного, розташованого на північний схід від Лимана, та Мирного, що лежить безпосередньо на захід від Зарічного за річкою Жеребець.

Також українські підрозділи просунулися на схід до західного берега Жеребця між Ямполівкою та Зарічним. Водночас бої в районах Мирного та Зарічного тривають, а окремі російські піхотні групи залишаються на цій ділянці.

В ISW зазначили, що Сили оборони зачистили більшість російських груп, які проникли в район Лимана. Водночас щонайменше одна група окупантів зберігає обмежену присутність у східній частині міста.

Російські підрозділи продовжують контролювати значну частину лісового масиву між Ямполем та Лиманом. Однак українські війська проводять контратаки поблизу Ямполя та просунулися між Ямполем і Лиманом.

Крім того, Сили оборони змусили російські війська відійти з району Діброви на південний схід від Лимана. Окремі російські військові все ще залишаються поблизу Діброви та в Озерному.

В ISW звернули увагу, що українські операції на схід та південний схід від Лимана вплинули не лише на ситуацію безпосередньо біля міста.

Контратаки Сил оборони змусили підрозділи російської 25-ї загальновійськової армії сповільнити спроби проникнення до Лимана та відступити на окремих ділянках на південний схід від міста.

Це також позначилося на наступальних операціях російської 3-ї загальновійськової армії у напрямку Слов’янська через Миколаївку.

За оцінкою, наведеною ISW, російському командуванню, ймовірно, доведеться залучити частину сил, які використовувалися для наступальних дій через Миколаївку, для захисту північного флангу та утримання південного берега Сіверського Дінця.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що успіхи Сил оборони на північ від Лимана зробили нереалістичним російський план широкого оточення української смуги оборони на Донбасі. Українські контрнаступальні дії порушили логістичні маршрути окупантів та змусили російське командування коригувати наступальні плани.