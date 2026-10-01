Українські сили просунулися на північ від Сум – ISW

Російське міністерство оборони оголосило про захоплення Товстодубового, але підтверджень цьому поки немає

Геолокаційні кадри, оприлюднені 29 вересня, засвідчили просування українських сил на північ від Корчаківки – села на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 30 вересня.

У звіті аналітики окремо розглянули ситуацію на півночі Сумщини, де російські війська намагаються створити буферні зони вздовж кордону. Саме на цій ділянці, за оцінкою ISW, нещодавно просунулися українські підрозділи. Корчаківка розташована на північ від обласного центру.

карта: ISW

Що заявляє Росія

Водночас російська сторона й далі стверджує, що просувається на півночі Сумщини, однак ці твердження залишаються непідтвердженими. Так, 30 вересня російське міністерство оборони заявило про захоплення Товстодубового, що на північний захід від Сум. Угруповання військ «Північ» приписало цей успіх підрозділам чеченського полку «Ахмат-Росія» зі складу 42-ї мотострілецької дивізії.

Один із російських воєнних блогерів стверджував, що їхні війська просунулися на південь від Проходів і у Великому Приколі – обидва села розташовані на схід від Сум. Інший блогер визнав, що Кіндратівка залишається спірною «сірою зоною», хоча раніше Москва називала село захопленим.

карта: ISW

Що відбувається на інших ділянках

На півночі Харківщини російські війська 29–30 вересня намагалися наступати, але підтвердженого просування не мали, адже українські сили контратакували. На Великобурлуцькому напрямку росіяни вели обмежені наступальні операції без результату. Подібна ситуація була тут і на початку вересня: 4–5 вересня окупанти теж не здобули підтверджених успіхів.

На Куп'янському напрямку російські війська 29–30 вересня не просунулися через українські контратаки, а на Борівському обмежені атаки теж не дали результату.

Не просунулися росіяни й на Лиманському напрямку: там ЗСУ продовжували контратакувати. В ISW наголошують, що російські джерела не визнають успіхів Сил оборони під час операції «Вівальді». За оцінкою аналітиків, Нове та Шандриголове, розташовані відповідно на північ і північний захід від Лимана, перебувають під українським контролем. Докладніше про цей напрямок «Главком» розповідав окремо.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворожа артилерія обстрілювала на Сумщині низку населених пунктів, зокрема Малу Корчаківку та Писарівку, а район Сум зазнав авіаційного удару. Подробиці – у карті бойових дій станом на 1 жовтня.