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Україна розробила малу ракету для збиття реактивних дронів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна розробила малу ракету для збиття реактивних дронів
Мала ракета «Ніка» має протистояти реактивним шахедам
фото з відкритих джерел

Ракету назвали «Ніка», її ще належить випробувати

В Україні розробили нову малу ракету під назвою «Ніка», яка призначена для знищення реактивних безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

За словами президента, попереду на ракету чекають випробування.

«З’являється у нас нова мала ракета «Ніка» проти реактивних шахедів. Усі позитивно, німці й ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування», – розповів Зеленський.

Крім того, президент розказав про успішні випробування ще однієї спільної з Німеччиною розробки – перехоплювача «Спис».

«Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач «Спис». Був позитивний тест. Дякуємо компаніям та системам», – додав він.

Нагадаємо, Україна випробовує п’ять моделей швидкісних дронів-перехоплювачів, які мають протидіяти російським реактивним безпілотникам. Одну з моделей країна зможе виготовити у кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня.

Нові українські перехоплювачі дронів уже використовують бойові групи, а виробники працюють над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва. 

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Теги: війна ракета Володимир Зеленський

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