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Зеленський підтвердив удари по російських НПЗ у трьох регіонах РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський підтвердив удари по російських НПЗ у трьох регіонах РФ
Зеленський підтвердив атаку на НПЗ за понад 1500 км від України
скриншот з відео

Президент заявив про застосування української далекобійної зброї по об'єктах у Рязанській області, Пермському краї та Татарстані

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари українських сил по російських нафтопереробних заводах у Рязанській області, Пермському краї та Татарстані. Також Сили оборони атакували місце зберігання і запуску ударних безпілотників у Курській області та ціль в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

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«Наші воїни продовжують справедливо відповідати на російські удари по Україні. У Рязанському регіоні уражено НПЗ. Було застосування нашої далекобійної сили по нафтопереробних заводах у Пермському регіоні й Татарстані, по місцю зберігання і пусків ударних дронів у Курському регіоні. Також уражено ціль в акваторії Чорного моря. Дякую за влучність кожному нашому підрозділу!» – заявив президент.

Зеленський не уточнив, які саме підприємства стали цілями ударів, а також не розкрив деталей щодо застосованих засобів ураження.

Вранці 7 вересня вибухи пролунали у російській Пермі. Місцеві жителі повідомляли про безпілотники, які рухалися в напрямку нафтопереробного заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

Про атаку на підприємство стало відомо близько 06:00. Російські Telegram-канали поширили відео та фотографії безпілотників у районі міста.

«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» є одним із великих нафтопереробних підприємств Росії та виробляє понад 60 видів нафтопродуктів та іншої продукції.

Перм розташована більш ніж за 1500 км по прямій від кордону України. Інформації про масштаби можливих пошкоджень підприємства та постраждалих після атаки наразі не було.

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Теги: Володимир Зеленський росія дрон війна

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