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190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026
Ситуація на фронті 2 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 2 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 59 авіаційних ударів – скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5613 дронів-камікадзе та здійснив 1924 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

2 жовтня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 47 окупантів, 13 поранено. Знищено три одиниці автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 29 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, шість артилерійських систем, п'ять пунктів управління БпЛА та 116 укриттів противника. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Зафіксовано три штурмові дії противника. Окупанти завдали двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснили 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Тернової, Ізбицького, Приколотного та Чайківки. Два боєзіткнення тривають.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в районі Радьківки та у бік Ківшарівки.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито вісім спроб загарбників просунутися в районах Надії, Новоселівки, Торського та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Іллінівки
  • Новоселівки
  • Русиного Яру
  • Осикового
  • Довгої Балки
  • Степів
  • Вільного
190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 26 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Красноподілля
  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Ганнівки
  • Добропілля
  • Водянського
  • Світлого
  • Новогришиного
  • Сергіївки
  • Молодецького

Два боєзіткнення тривають. 

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Воскресенки та Тернового.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано чотири атаки окупантів у районах Різдвянки та Гуляйпільського.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Приморського.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

190 боїв за добу: лінія фронту станом на 2 жовтня 2026 фото 12

Нині триває 1682-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Генштаб фронт окупанти Костянтинівка

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