Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року
Триває 1669-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак окупантів зафіксовано на покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 19 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 89 авіаційних ударів, під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 588 дронів-камікадзе та здійснили 2952 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один зенітний ракетний комплекс.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Іскрисківщина, Лужки, Іволжанське, Яструбине, Храпівщина та Мар'їне. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Хутір Михайлівський та Суми.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Широкого, а також у напрямках Миколаївки та Зарубинки.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 3

Вворог тричі атакував у районах Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового та Новоосинового.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти п'ять разів атакували в районі Торського, а також у напрямках Надії та Новоселівки.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах Ямполя та Кривої Луки, а також у напрямках Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 6

Окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки, Миколайпілля та Русиного Яру.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 8

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Українські захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Степів, Добропілля, Ганнівки, Світлого, Красноподілля, Новогришиного та Новопавлівки.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили одну атаку у напрямку населеного пункту Тернове.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 10

Окупанти 11 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Рівного, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Новоселівки.

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Малих Щербаків.

Нагадаємо, триває 1669-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Генштаб військові фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доллі Партон померла у віці 80 років
Пам'яті Доллі Партон. Чому українці мають бути вдячні американській суперзірці
26 серпня, 14:02
Іран пригрозив США ударами у відповідь на нові загрози
Іран пригрозив США «нищівними та караючими» заходами
21 серпня, 16:12
Зупинка двох підприємств може скоротити обсяги переробки нафти та виробництва пального в Росії
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
4 вересня, 13:58
Заява пролунала на тлі закликів Києва збільшити постачання боєприпасів для протиповітряної оборони
Patriot для України: Іспанія наростить поставки ракет
4 вересня, 01:32
Головним фактором стримування інших держав від радикальних кроків щодо Путіна Скіпальський назвав ядерний потенціал Росії
Засновник воєнної розвідки України назвав головний фактор, який стримує Захід від ліквідації Путіна
12 вересня, 18:14
15 вересня дощі охоплять схід, центр та південь України – місцями значні, подекуди грози
Осінні дощі накриють більшість регіонів України: погода на 15 вересня 2026
15 вересня, 06:00
Президент подякував розробникам за роботу над новим засобом протиповітряної оборони
Україна випробувала новий перехоплювач реактивних шахедів – Зеленський
15 вересня, 14:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 346 танків
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
17 вересня, 06:54
Генерал Віктор Ніколюк залишив посаду командувача військ на східному напрямку
Ніколюк залишив Угруповання військ «Схід», але зберіг іншу посаду: пояснення військових
17 вересня, 21:59

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року
В окупованому Генічеську окупанти залякують школярів за проукраїнську позицію
В окупованому Генічеську окупанти залякують школярів за проукраїнську позицію
Втрати ворога станом на 19 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 19 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
ООН задокументувала понад тисячу випадків сексуального насильства під час війни в Україні
ООН задокументувала понад тисячу випадків сексуального насильства під час війни в Україні
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
169K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
113K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua