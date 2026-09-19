Карта бойових дій в Україні станом на 19 вересня 2026 року

Найбільше атак окупантів зафіксовано на покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 89 авіаційних ударів, під час яких скинув 312 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 588 дронів-камікадзе та здійснили 2952 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили противника, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один зенітний ракетний комплекс.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Писарівка, Уланове, Іскрисківщина, Лужки, Іволжанське, Яструбине, Храпівщина та Мар'їне. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина, Хутір Михайлівський та Суми.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Тернової, Потихонового, Стариці та Широкого, а також у напрямках Миколаївки та Зарубинки.

На куп'янському напрямку

Вворог тричі атакував у районах Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового та Новоосинового.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти п'ять разів атакували в районі Торського, а також у напрямках Надії та Новоселівки.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив вісім штурмових дій у районах Ямполя та Кривої Луки, а також у напрямках Пискунівки та Рай-Олександрівки.

На краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Юрківка.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Осикового, Новоселівки, Степанівки, Миколайпілля та Русиного Яру.

На покровському напрямку

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Українські захисники зупинили 29 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Степів, Добропілля, Ганнівки, Світлого, Красноподілля, Новогришиного та Новопавлівки.

На олександрівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку у напрямку населеного пункту Тернове.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 11 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Рівного, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського та Новоселівки.

На оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Малих Щербаків.

Нагадаємо, триває 1669-й день повномасштабної війни в Україні.