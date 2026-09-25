Радник президента прокоментував звинувачення Південної Кореї

Дмитро Литвин заявив, що Україна не домовлялася із Сеулом про нерозголошення інформації

Радник президента Дмитро Литвин прокоментував звинувачення Південної Кореї щодо розголошення інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї. Він заявив, що жодної домовленості про нерозголошення не було. Литвин опублікував свій коментар у Facebook, відповідаючи на допис медіарадниці Валерія Залужного Оксани Тороп, передає «Главком».

Коментар радника президента України фото: скриншот допису

«Не було такої домовленості, це неправда. І це неправильно було би приховувати, куди діваються ті чи інші полонені», – написав радник президента.

Таким чином Литвин заперечив заяви президента Південної Кореї Лі Чже Мьона, який напередодні повідомив, що Київ і Сеул нібито домовилися не розголошувати інформацію про передачу полонених КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, які були захоплені українськими військовими під час бойових дій у Курській області.

Південна Кореяї після цього заявила про небажаність публічного розголошення інформації щодо передачі. Водночас в Офісі президента України наголосили, що йшлося лише про сам факт передачі полонених без розкриття деталей операції.