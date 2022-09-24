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ЗСУ за добу знищили вертоліт, штурмовик та чотири БПЛА окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Одесу двічі атакували дрони-камікадзе із напрямку Чорного моря

На південному напрямку українські військові знищили минулої доби російські вертоліт Мі-8 і штурмовик Су-25, дрони-камікадзе, вразили скупчення і колону ворога. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування «Південь».

Протягом бойового дня ворог завдав 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту.

З літака тактичної авіації Су-20 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат.

З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, ймовірно, хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає”.

Одесу двічі атакували дрони-камікадзе із напрямку Чорного моря. Внаслідок влучення двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні.

Ще один ≤Шахид-136" збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.

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