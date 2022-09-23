Шість дронів та штурмовик: ЗСУ відзвітували про урожай за день

«І це ми ще всерйоз нічого не починали» – жартують захисники

В Одесі та на Дніпропетровщині приземлили безпілотники

23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Станом на 18.30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України. Прог це повідомила пресслужба командування.

Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25!

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 23 вересня працювало протиповітряна оборона. Попередньо відомо, що знищено два безпілотні літальні апарати.

Також зенітники 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха Сухопутних військ Збройних Сил України збили російський вертоліт Мі-8.

Як повідомлялося, 23 вересня удень Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні.