Українські воїни встановили прапор в окупованому населеному пункті (відео)

Воїни встановили прапор у населеному пункті, де поки зо перебуває ворог

Воїни з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців встановили український прапор в одному з тимчасово окупованих населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців у Facebook.

Продовжуючи нагадувати окупантам, що вони перебувають на чужій землі, в одному з тимчасово окупованих населених пунктів українські захисники встановили синьо-жовтий прапор.

Триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.