Посол України у Ватикані зустрінеться з Папою Римським

Андрій Юраш намагатиметься донести понтифіку – якщо Україна підніме білий прапор, то втратить ідентичність

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні. Про це Юраш розповів у коментарі «Радіо Свобода».

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«Варто донести папі, про кілька моментів, які до нас є базовими. Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна це держава яка не може прийняти у жодному разі прийняти модель цього підняття «білого прапора», бо це дня нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності. Ми будемо вчергове пояснювати, говорити з папою Римським про ці всі речі», – сказав посол.

Він підкреслив, що Україна постійно працює над запрошенням папи Римського до України, а «нещодавні заяви виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди папи».

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Нагадаємо, що Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.