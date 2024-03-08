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Росія через брак техніки почала використовувати на війні незвичний транспорт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія через брак техніки почала використовувати на війні незвичний транспорт
Окупанти використовують усі підручні засоби для проведення штурмових дій
фото з відкритих джерел

На Запорізькому напрямку окупанти зазнають важких втрат у живій силі та техніці

Через брак бронетехніки для проведення штурмових дій російські загарбники почали використовувати гольф-кари. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За словами військового, використання росіянами автівок, призначених для перевезення гравців у гольф та їх ключок, зафіксували на Запорізькому напрямку. Саме тут окупанти зазнають важких втрат у живій силі та техніці.

Окрім гольф-карів, армія РФ використовує інші підручні засоби для штурмових дій, зокрема квадроцикли і багі.

«У росіян зростають втрати, бо ці «колимаги» не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо «колимажні м'ясні штурми», – зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тиснуть західніше Авдіївки Донецької області.

Раніше НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.

До слова, у мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки Донецької області до широкомасштабної війни та після того, як українські війська вийшли з міста, що потрапило під окупацію Російської Федерації.

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Теги: Запоріжжя окупанти війна військова техніка транспорт

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