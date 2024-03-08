Росія через брак техніки почала використовувати на війні незвичний транспорт

На Запорізькому напрямку окупанти зазнають важких втрат у живій силі та техніці

Через брак бронетехніки для проведення штурмових дій російські загарбники почали використовувати гольф-кари. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами військового, використання росіянами автівок, призначених для перевезення гравців у гольф та їх ключок, зафіксували на Запорізькому напрямку. Саме тут окупанти зазнають важких втрат у живій силі та техніці.

Окрім гольф-карів, армія РФ використовує інші підручні засоби для штурмових дій, зокрема квадроцикли і багі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У росіян зростають втрати, бо ці «колимаги» не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо «колимажні м'ясні штурми», – зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, російські окупаційні війська тиснуть західніше Авдіївки Донецької області.

Раніше НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки Донецької області до широкомасштабної війни та після того, як українські війська вийшли з міста, що потрапило під окупацію Російської Федерації.