Росія через брак техніки почала використовувати на війні незвичний транспорт
На Запорізькому напрямку окупанти зазнають важких втрат у живій силі та техніці
Через брак бронетехніки для проведення штурмових дій російські загарбники почали використовувати гольф-кари. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
За словами військового, використання росіянами автівок, призначених для перевезення гравців у гольф та їх ключок, зафіксували на Запорізькому напрямку. Саме тут окупанти зазнають важких втрат у живій силі та техніці.
Окрім гольф-карів, армія РФ використовує інші підручні засоби для штурмових дій, зокрема квадроцикли і багі.
«У росіян зростають втрати, бо ці «колимаги» не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо «колимажні м'ясні штурми», – зазначив Тарнавський.
Нагадаємо, російські окупаційні війська тиснуть західніше Авдіївки Донецької області.
Раніше НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.
До слова, у мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки Донецької області до широкомасштабної війни та після того, як українські війська вийшли з міста, що потрапило під окупацію Російської Федерації.
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