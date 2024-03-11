У Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

Ворог завдав два удари по околицях Дергачів

У понеділок, 11 березня, у Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. У більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє suspilne.media.

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«У Запоріжжі та Харкові було чутно звуки вибуху», – йдеться в повідомленні.

Через кілька хвилин вибухи знову пролунали в Запоріжжі. «У Запоріжжі чутно повторні звуки вибуху», – додає видання.

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Пізніше, близько 12:40, стало відомо, що ворог завдав два удари по околицям Дергачів. «Інформація щодо постраждалих та руйнувань з'ясовується. Дотримуйтесь заходів безпеки. Найближчим часом не покидайте укриттів!» – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Також окупанти під час повітряної тривоги вдарили і по Запорізькому району, вибухи було чутно і в областному центрі.

«Щойно росіяни нанесли два удари по Запорізькому району. Вибухи було чути і у самому Запоріжжі. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється» – написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Триває 747-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed