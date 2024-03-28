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Атака на Запоріжжя: понад 40 будинків пошкоджено (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Запоріжжя: понад 40 будинків пошкоджено (фото)
Унаслідок атаки п'ять будинків напівзруйновано
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Дві людини отримали легкі ушкодження, їм надано медичну допомогу

У ніч на 28 березня ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали будинки приватного сектору у трьох районах міста. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

На цей час відомо, що п'ять будинків напівзруйновано і ще понад 40 пошкоджено.

Атака на Запоріжжя: понад 40 будинків пошкоджено (фото) фото 1
фото: Анатолій Куртєв/Telegram
Атака на Запоріжжя: понад 40 будинків пошкоджено (фото) фото 2
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

За словами Куртєва, дві людини отримали легкі ушкодження, їм надано первинну медичну допомогу.

На місцях працюють працівники райадміністрацій та комунальних служб.

6 фото
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фото: Іван Федоров/Telegram
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фото: Анатолій Куртєв/Telegram
Атака на Запоріжжя: понад 40 будинків пошкоджено (фото) фото 4
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 28 березня під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог наніс удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя.

Зазначимо, протягом ночі ворог атакував українські міста безпілотниками. Зокрема, у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «шахедами». Під ударом опинився Київський район міста. Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки.

Як повідомлялося, у ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи.  Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст. 

Теги: безпілотник ворог Запоріжжя

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