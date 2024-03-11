Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Держдеп США відреагував на скандальні заяви Папи Римського про «білий прапор»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США відреагував на скандальні заяви Папи Римського про «білий прапор»
Міллер підтвердив позицію США щодо підтримки Формули миру, запропонованої президентом України
фото з відкритих джерел

Метью Міллер: «Очевидно, ми підтримуємо право України на захист»

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував заяви Папи Римського Франциска щодо війни РФ проти України та наголосив, що Сполучені Штати підтримують право України на захист, а також Українську формулу миру, передає «Укрінформ».

«Очевидно, ми підтримуємо право України на захист», – підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США на прохання журналістів прокоментувати заяву понтифіка.

Міллер також підтвердив позицію Сполучених Штатів щодо підтримки Формули миру, запропонованої президентом України, а також зусиль Києва, спрямованих на мирне припинення війни.

«Але це вимагає, щоб Володимир Путін припинив атаки та спроби захопити українські території, претендувати на них та утримувати їх, а також погодився на переговори. Але він поки не висловив бажання зробити це», – зауважив представник Держдепу.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну. 

Читайте також: Білий прапор Папи Римського. Що нам потрібно про це знати
Теги: США прапор путін Папа Римський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Навальний, Борис Нємцов, Олег Кашин та Аркадій Бабченко
Навальний міг би легко зібрати 200 млн євро для ЗСУ, але...
18 лютого, 10:53
Джонсон дав зрозуміти не винесе проєкт про допомогу Україні на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат
Законопроєкт про допомогу Україні. Спікер Палати представників США зробив заяву
13 лютого, 09:42
У Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»
Знищення судна «Цезар Куніков»: Держдеп США відзначив креативність Сил оборони
15 лютого, 01:40
Минулого тижня Сікорський закликав Конгрес США схвалити проєкт з фінансуванням на допомогу Україні
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
20 лютого, 09:47
Шумер закликав спікера Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні
До України прямує лідер Сенату США Чак Шумер
23 лютого, 12:40
На думку Данілова, якщо в Росії закінчаться кошти на війну, то Кремль просто забере заощадження своїх громадян
Данілов назвав ключовий рік для Путіна
2 березня, 12:52
За словами Путіна, теорія про «створення Бельгії за підтримки Росії» відома абсолютно всім
«Бельгія з'явилася на карті завдяки Росії» – Путін здивував новою заявою
6 березня, 21:55
Диктатор помилував вагітних жінок, які мають неповнолітніх дітей та родичів, що беруть участь у війні
Путін випускає з в'язниць жінок, аби підвищували народжуваність
8 березня, 10:41
Під санкції потрапили компанії, які забезпечували активність ПВК «Вагнер» у Африці
США ввели санкції проти компаній, які допомагали ПВК «Вагнер»
9 березня, 02:19

Соціум

Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС
Стало відомо, коли почнуться переговори про вступ Боснії і Герцеговини до ЄС
Держдеп США відреагував на скандальні заяви Папи Римського про «білий прапор»
Держдеп США відреагував на скандальні заяви Папи Римського про «білий прапор»
Затримки українських автобусів на кордоні. Поліція Польщі відреагувала
Затримки українських автобусів на кордоні. Поліція Польщі відреагувала
Польські протестувальники та поліція почали зупиняти пасажирські автобуси з України
Польські протестувальники та поліція почали зупиняти пасажирські автобуси з України
Із яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці: статистика
Із яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці: статистика
РПЦ запустила школу блогерів-пропагандистів у рясах
РПЦ запустила школу блогерів-пропагандистів у рясах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
24K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
7206
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
5792
Визволення Криму: Буданов анонсував серйозну спецоперацію на півострові
4089
«Надури фермера». Нова схема на земельному ринку
4015
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня

Новини

Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Сьогодні, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua