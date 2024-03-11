Держдеп США відреагував на скандальні заяви Папи Римського про «білий прапор»

Метью Міллер: «Очевидно, ми підтримуємо право України на захист»

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував заяви Папи Римського Франциска щодо війни РФ проти України та наголосив, що Сполучені Штати підтримують право України на захист, а також Українську формулу миру, передає «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Очевидно, ми підтримуємо право України на захист», – підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США на прохання журналістів прокоментувати заяву понтифіка.

Міллер також підтвердив позицію Сполучених Штатів щодо підтримки Формули миру, запропонованої президентом України, а також зусиль Києва, спрямованих на мирне припинення війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але це вимагає, щоб Володимир Путін припинив атаки та спроби захопити українські території, претендувати на них та утримувати їх, а також погодився на переговори. Але він поки не висловив бажання зробити це», – зауважив представник Держдепу.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну.