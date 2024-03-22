Зеленський: Російський терор можливий лише тому, що ми не маємо достатньо систем ППО

Президент: Реальний та повний захист від російських ракет і «шахедів» – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки російських обстрілів, деталі Ставки та проведення міжнародних зустрічей.

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Зеленський повідомив, що всюди, де були влучання, триває робота з відновлення нормальної ситуації. Всі служби, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України, поліція, а також усі, хто залучений, працюватимуть 24/7, щоб по максимуму подолати наслідки.

«Удари ці були дуже підлі, прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної – по нашій здатності оборонятися, а саме структурної шкоди життю суспільства. І це терор за визначенням, навіть без будь-якого прикриття. Загалом по країні понад 30 людей постраждали від ударів. Станом на цей час відомо про п’ятьох убитих. Мої співчуття рідним та близьким. Значна частина енергетики пошкоджена», – заявив очільник держави.

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Президент зауважив, що провів сьогодні Ставку щодо захисту та ліквідації наслідків. Були доповіді Головнокомандувача ЗСУ Сирського та командувача Повітряних Сил Олещука. Також були всі необхідні доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, урядовців і керівників енергетичних компаній, обласних керівників.

За словами Зеленського, найважча ситуація у Харкові. Триває відновлення електрики на критичну інфраструктуру та для побутових споживачів. За день багато вже зроблено в Харківській області, на Дніпровщині, на Франківщині та Хмельниччині, у Вінницькій та Полтавській областях для відновлення постачання світла, води й тепла. Одещина – робота триває. Запоріжжя – особлива увага об’єктам гідроенергетики.

Президент подякував всім, хто працює заради України, заради людей: «Ремонтні бригади, інженери та всі працівники електростанцій – справжні герої. Колектив ДСНС України – як і завжди, молодці, пишаюся кожним. Поліція, бізнес, усі, хто підтримує зараз, – дякую вам».

Також Зеленський наголосив на необхідності ППО, адже фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і «шахедів», за словами гаранта, – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів.

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«Кожного дня – наша комунікація щодо цього. Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба. Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО, тобто, по-чесному, – достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно та хто саме може ухвалити справді рятівні рішення», – повідомив президент.

Очільник держави також провів кілька міжнародних зустрічей. З міністром оборони Данії було обговорено наслідки сьогоднішньої російської атаки, і ситуацію в перспективі. Готуються спільні проєкти – і щодо дронів, і щодо РЕБ, і щодо артилерії.

Також була зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи. Розмова стосувалася справедливої відповідальності Росії за весь терор.

«Ми в Україні цінуємо міжнародні зусилля і щодо роботи Реєстру збитків, і щодо всіх форм тиску на путінську систему, щоб зменшити й заблокувати її здатність знищувати життя. Кожен, хто допомагає Україні, кожен, хто обмежує терористичний та воєнний потенціал Росії, є справжнім рятівником життя. Історія завжди пам’ятає саме таких лідерів, саме вони здобувають для себе реальну повагу та зберігають моральне лідерство своїх країн», – наголосив гарант.

Наприкінці очільник держави відзначив працівників ДСНС, які працюють зараз у Харкові та в Запоріжжі: «Я вдячний кожному. Харків: 25-та пожежно-рятувальна частина – Віталій Єлєзєв та Володимир Водолазкін, 34-та пожежно-рятувальна частина – Володимир Авраменко та Віталій Шрамко. І працівник Головного управління ДСНС України в Харківській області Віталій Сенчіхін. Запоріжжя: 2-га пожежно-рятувальна частина – Сергій Терентієв, 5-та пожежно-рятувальна частина – Віталій Тубалов, 6-та пожежно-рятувальна частина – Костянтин Журавльов, 10-та пожежно-рятувальна частина – Олексій Пономаренко. А також Ігор Шабатюк – працівник Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Також відзначу особисто старших лейтенантів Національної поліції Володимира Гришанова та Данила Кучинського, які працюють у Запоріжжі, допомагають відновлювати й берегти нормальне життя».

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Президент подякував всім, хто працює заради України, заради людей, хто б’ється заради держави й заради того, щоб російські терористи повністю відповідали за все зло цієї війни.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою стався теракт.