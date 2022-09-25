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ЗСУ уразили місце розташування Росгвардії в Херсоні: знищено 60 окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ уразили місце розташування Росгвардії в Херсоні: знищено 60 окупантів
Ілюстративне фото
фото: Генштаб ЗСУ

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань

Українські військові у суботу, 24 вересня, продовжили атакувати російських окупантів на південнобузькому напрямку. Зокрема, вдалося знищити живу силу та техніку ворога. Про це повідомляє ОК «Південь» у Facebook.

Українська авіація завдала 5 ударів по 2 системах ППО ворога у Херсонському та Каховському районах. Також накрили вогнем 3 райони зосередження озброєння та техніки в Бериславському районі.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 266 вогневих завдань. Зокрема, вогневий контроль було посилено у районі Каховської ГЕС. Саме там окупанти намагаються робити переправи.

Українські захисники вразили три пункти управління росіян вздовж лінії фронту. Також завдали удару по місцю розташування Росгвардії у Херсоні та подавили один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

Всього за бойовий день ворог втратив 57 солдатів, 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одну 122-ох мм, самохідну артустановку «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», РСЗВ Град, 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.

«Двох розвідників типу «Орлан-10» знищено в Бериславському районі Херсонської області та у Баштанському Миколаївської області. У сусідньому Миколаївському районі збито дрон-камікадзе «Шахід-136», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 24 вересня російська армія втратила чотири військові літаки та один гелікоптер.

Раніше повідомлялося, що зенітники за добу знищили дев’ять повітряних цілей.

Теги: Генштаб

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