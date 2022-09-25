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Без касок, зате з унітазом: азовці показали знищені позиції загарбників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Без касок, зате з унітазом: азовці показали знищені позиції загарбників
Азовці посипають тіла окупантів вапном, аби ліквідувати їдкий запах
фото: скріншот із відео

Українські захисники поховали тіла рашистів

Захисники з полку «Азов» похоронили російських окупантів, яких кинуло командування, у Запорізькій області. Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Кадри були зняти в липні. Російських окупантів поховали в посадці. Водночас війська РФ були доволі близько до цього місця – за 200-300 метрів.

Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних.

«Ми бачимо якісь підрозділи «ДНР», є люди в російській формі», – розповідає Юрій Бутусов.

Поблизу тіл російських окупантів також виявили радянські каски.

Нагадаємо, поблизу російського кордону стоїть потяг-морг, до якого складають трупи військових РФ. Росія не хоче їх забирати, тому залишається лише поміщати їх у вагони.

Також у травні 2022 року письменник Джонатан Літтелл і фотограф Антуан д'Агата побували у моргах Бучі та Харкова та написали репортаж про те, як в Україні зберігаються тіла загиблих російських окупантів.

 

Теги: відео журналіст окупанти війна Україна

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