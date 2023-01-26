Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
Окупанти атакували Україну дронами Shahed-136/131
фото ілюстративне

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

Повідомляється, що переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну фото 1

Як повідомлялося, уночі Росія продовжила масовану атаку українських населених пунктів з повітря. Вітчизняні сили протиповітряної оборони були сконцентровані на нейтралізації ворожих безпілотних літальних апаратів.

Вибухи лунали на Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі та в інших регіонах України.

Теги: безпілотник війна росія ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають
Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають
Сьогодні, 00:28
Взлетіли вже три групи дронів: українцям повідомили про небезпеку
Злетіли три групи. Кім попередив українців про запуски дронів-камікадзе
Вчора, 21:32
Неспокійна ніч триває, але ППО працює. Що відомо на 02:30
Неспокійна ніч триває, але ППО працює. Що відомо на 02:30
Сьогодні, 02:41

Події в Україні

Окупанти готують наступальну операцію на Луганщині: аналіз ISW
Окупанти готують наступальну операцію на Луганщині: аналіз ISW
Влада Дніпра виплатить по мільйону гривень мешканцям, чиє житло зруйнувала РФ
Влада Дніпра виплатить по мільйону гривень мешканцям, чиє житло зруйнувала РФ
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну
Дружина окупанта поскаржилась на жахливі умови рашистів
Дружина окупанта поскаржилась на жахливі умови рашистів
Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені
Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені
Неспокійна ніч триває, але ППО працює. Що відомо на 02:30
Неспокійна ніч триває, але ППО працює. Що відомо на 02:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8233
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
8042
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
7229
Удар по Києву. Який вигляд має готель Alfavito hotel Kyiv через місяць після атаки (фото)
6996
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара

Новини

Урожайна доба у ЗСУ: знищено два ворожі літаки і чотири склади окупантів
Сьогодні, 07:04
Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
24 сiчня, 07:11

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту