ЗСУ збили понад два десятки дронів: деталі нічної атаки на Україну

Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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«Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

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Повідомляється, що переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Як повідомлялося, уночі Росія продовжила масовану атаку українських населених пунктів з повітря. Вітчизняні сили протиповітряної оборони були сконцентровані на нейтралізації ворожих безпілотних літальних апаратів.

Вибухи лунали на Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі та в інших регіонах України.