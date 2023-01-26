Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають

У багатьох областях України ввечері 25 січня оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти знову намагаються завдати ударів по Україні. Військові вже почали збивати ворожі повітряні цілі. Про це повідомляється у соцмережах.

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У багатьох областях України ввечері 25 січня оголосили повітряну тривогу. Військові повідомляли про «шахіди» та швидкісні ракети в небі.

«Дніпропетровщина, в повітряному просторі області ще є «шахіди». Але сподіваємось, що скоро їх тут не буде», - повідомив у соціальних мережах повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також попросив не ігнорувати тривогу. Він наголосив, що ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО. Однак повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що є загроза ракетного удару. Окремо він попросив телеграм-канали утриматися від повідомлень про те, в якому районі області працює ППО. Не можна допомагати ворогу. Варто дочекатися офіційної інформації.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що значну кількість ворожих БПЛА «Шахед» збили над Запорізькою, та Дніпропетровською областями, також є одне збиття на Миколаївщині, але тривога просунулась трохи на Північ, та оголошена в Черкасах.

У соцмережах повідомляють про вибухи на Черкащині. Ймовірно працює ППО.

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Окрім того, повідомляється, що дрони-камікадзе вже підлітають до Києва.

Нагадаємо, у середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні.