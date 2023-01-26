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Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають

У багатьох областях України ввечері 25 січня оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти знову намагаються завдати ударів по Україні. Військові вже почали збивати ворожі повітряні цілі. Про це повідомляється у соцмережах.

У багатьох областях України ввечері 25 січня оголосили повітряну тривогу. Військові повідомляли про «шахіди» та швидкісні ракети в небі.

«Дніпропетровщина, в повітряному просторі області ще є «шахіди». Але сподіваємось, що скоро їх тут не буде», - повідомив у соціальних мережах повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також попросив не ігнорувати тривогу. Він наголосив, що ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО. Однак повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що є загроза ракетного удару. Окремо він попросив телеграм-канали утриматися від повідомлень про те, в якому районі області працює ППО. Не можна допомагати ворогу. Варто дочекатися офіційної інформації.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що значну кількість ворожих БПЛА «Шахед» збили над Запорізькою, та Дніпропетровською областями, також є одне збиття на Миколаївщині, але тривога просунулась трохи на Північ, та оголошена в Черкасах.

У соцмережах повідомляють про вибухи на Черкащині. Ймовірно працює ППО.

Окрім того, повідомляється, що дрони-камікадзе вже підлітають до Києва. 

Нагадаємо, у середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні.

Теги: окупанти Миколаїв військові Дніпропетровщина Андрій Єрмак ворог тривога

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