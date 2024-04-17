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В Ізраїлі пройшов військовий кабінет, присвячений відповіді Ірану на його атаку: що вирішили

Наталія Порощук
glavcom.ua
В Ізраїлі пройшов військовий кабінет, присвячений відповіді Ірану на його атаку: що вирішили
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Джерело ЗМІ заявило, що наразі Ізраїль вважає, що немає нічого поганого в тому, щоб змусити Іран гадати, відкладаючи потенційну відповідь

Вчора, 16 квітня, пройшов військовий кабінет, який був присвячений відповіді Ірану на його атаку. Уряд Ізраїлю вважає, що країна повинна рішуче відповісти на безпрецедентний удар. Про це повідомляє The Times of Israel.

Видання пише, що військовий кабінет збирався у скороченому складі. На ньому було обговорено відповідь на іранську ракетну атаку і запуск безпілотників.

Джерело ЗМІ заявило, що наразі Ізраїль вважає, що немає нічого поганого в тому, щоб змусити Іран гадати, відкладаючи потенційну відповідь.

«Нехай вони хвилюються», – зазначило джерело.

Джерело зауважує, що відповідь може бути «всередині або за межами Ірану». Однак позиція більшості в уряді полягає в тому, що Ізраїль повинен рішуче відповісти на безпрецедентний удар Ірану.

Як повідомлялося, ізраїльська відповідь на удар Ірану не нестиме жодної загрози арабським країнам у регіоні.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив армію підготувати список цілей для удару по Ірану у відповідь на ракетну атаку.

Як розповів The Washington Post чиновник, знайомий з дискусією, Ізраїль обмірковує заходи у відповідь, які «пошлють сигнал» Ірану, але не призведуть до жертв. Військово-політичний кабінет Ізраїлю розглядає два варіанти: потенційний удар по об'єктах у Тегерані чи кібератаку.

Професор Уді Зоммер зі Школи політичних наук Тель-Авівського університету та Міського університету Нью-Йорка вважає, що стримана відповідь Ізраїлю на агресію Ірану принесе країні очки на світовій арені та допоможе відновити ставлення до сусідніх арабських держав.

До слова, Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході. Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

Читайте також: Чому США і союзники стримуються від атак на Іран?
Теги: обстріл ракета війна Ізраїль Іран

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