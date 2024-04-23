Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область
Ракету знайшли в полі за два кілометри від села у Білгородському районі
Літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту. Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.
Зазначається, що ракету X-59 знайшли 19 квітня в полі за два кілометри від села Красне у Білгородському районі РФ.
За даними Astra, ракета «нештатно» зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військові РФ знищили її на місці. Руйнувань та постраждалих немає.
Раніше РосЗМІ нарахували як мінімум 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.
Російська влада ж приховує такі випадки, а коли це не вдається, називає падіння «нештатним сходом боєприпасів».
Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомбу ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.
Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.
До слова, у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал», ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.
У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.
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