Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область

Ракету знайшли в полі за два кілометри від села у Білгородському районі

Літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту. Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що ракету X-59 знайшли 19 квітня в полі за два кілометри від села Красне у Білгородському районі РФ.

За даними Astra, ракета «нештатно» зійшла за 92 км від кордону з Україною. Військові РФ знищили її на місці. Руйнувань та постраждалих немає.

Раніше РосЗМІ нарахували як мінімум 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.

Російська влада ж приховує такі випадки, а коли це не вдається, називає падіння «нештатним сходом боєприпасів».

Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомбу ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.

Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

До слова, у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал», ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.

У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.