Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість загиблих знову зросла

Внаслідок ракетної атаки на Дніпропетровщину загинуло вісім людей

Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі тіло загиблого чоловіка. Таким чином кількість загиблих унаслідок російської атаки по області збільшилась до восьми. Про це повідомляє голова ОДА Сергій Лисак.

«Рятувальники виявили тіло чоловіка, який мешкав на п'ятому поверсі, на рівні третього», – сказав Лисак.

Голова ОДА зазначив, що загалом ця атака на область обірвала вісім життів, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

До слова, вночі 19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл Дніпра та області. За попередньою інформацією, загинули щонайменше восьмеро людей, ще понад 20 отримали поранення. У Синельниківському районі – шестеро загиблих й шестеро поранених, а у Кривому Розі – троє поранених.

Крім того, російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна робітниця «Укрзалізниці» загинула, а ще семеро – отримали поранення.