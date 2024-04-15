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Скільки іранських ракет не долетіли до Ізраїлю? Fox News оприлюднив нові дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки іранських ракет не долетіли до Ізраїлю? Fox News оприлюднив нові дані
Іран завдав масованої атаки по Ізраїлю, але ракет могло бути і набагато більше
фото із відкритих джерел

Fox News: 50% іранських ракет не злетіли або не досягли цілей в Ізраїлі

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Про це пише Fox News з посиланням на неназвану офіційну особу в США. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля–земля» і 36 крилатих ракет.

Збройні сили Ірану в ніч проти 14 квітня випустили 185 безпілотників і 146 ракет по території Ізраїлю. У Тегерані атаку назвали відповіддю на ізраїльський удар по консульству в Дамаску 1 квітня.

На телебаченні в Ізраїлі заявили, що іранські ракети та ударні безпілотники не змогли досягти території країни. Усі дрони збили у повітряному просторі третіх країн. Подолати систему протиповітряної оборони країни вдалося лише декільком балістичним ракетам.

До слова, іранські офіційні особи не розголошують повний список використаного при атаці на Ізраїль озброєння, але деякі дані стали доступні Middle East Eye. За словами американського експерта з озброєння Джеффрі Льюїса, швидше за все, Тегеран використовував Shahed-136, які несуть близько 20 кг вибухівки.

Достеменно невідомо, які ракети були використані у суботу. Іран має у своєму арсеналі кілька типів крилатих ракет, пише видання. Зокрема Х-55 – ракету повітряного базування, яка несе ядерну зброю, з дальністю дії до 3000 км.

Військовий аналітик і дослідник Фабіан Хінц написав у Twitter (X), що найбільш ймовірною крилатою ракетою, яка використовувалася при атаці, була Paveh, яка є частиною сімейства крилатих ракет Soumar. Тегеран також має Khalid Farzh, сучасну протикорабельну ракету, яка може нести 1000 кг боєголовок і має дальність дії 300 км. Paveh має дальність дії 1650 км і, отже, здатна вражати Ізраїль. Хінц зазначив, що різні версії Paveh були продані Іраном єменським хуситам та іракським Силам народної мобілізації.

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Теги: Ізраїль озброєння конфлікт Іран ракета

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