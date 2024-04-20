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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Зранку 20 квітня Росія атакувала Україну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Загроза застосування авіаційних засобів ураження!», – Повітряні сили України

20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках: «Загроза застосування авіаційних засобів ураження!».

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо, що ввечері, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Теги: Запоріжжя війна Україна українці росія окупанти ракета

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