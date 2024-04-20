У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
«Загроза застосування авіаційних засобів ураження!», – Повітряні сили України
20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.
Напередодні Повітряні сили України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках: «Загроза застосування авіаційних засобів ураження!».
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що ввечері, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.
Коментарі — 0