У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

«Загроза застосування авіаційних засобів ураження!», – Повітряні сили України

20 квітня о 04:54 та 04:57 у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках: «Загроза застосування авіаційних засобів ураження!».

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що ввечері, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.