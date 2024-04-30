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Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Уламки розлетілись на 1,5 км. Момент ракетного удару по Одесі
Росіяни ударили по Одесі балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару росіян загинуло п’ятеро людей, понад 30 було травмовано

Цинічно нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права Росія втора ввечері підступно атакувала Одесу балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Момент удару показав генеральний прокурор Андрій Костін в соцмережі X.

«Удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців», – йдеться у повідомленні генпрокурора.

Костін додав, що внаслідок удару росіян загинуло п’ятеро людей, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка, п’ятеро поранених у вкрай важкому стані.

«Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст», – наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок російського обстрілу горів Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера». Також росіяни поранили екснардепа Сергія Ківалова.

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного удару по набережній Одеси 29 квітня загинуло вже  п'ятеро людей. У лікарні помер чоловік 1960 року народження. Також наслідок удару росіян загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.

Теги: росія Одеса прокурор ракета Андрій Костін

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