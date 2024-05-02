Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі
Внаслідок ракетного обстрілу була зруйнована цивільна інфраструктура
фото: Telegram / Олег Кіпер

Внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей

Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що атаки Росії балістичними ракетами по Одесі, підтверджують важливість посилення протиповітряної оборони України. Про це вона повідомила в соцмережі Х.

Брінк нагадала, що сьогодні вночі стався ще один жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами, внаслідок чого сталося влучання у склад, з якого відправляються товари по всій Україні. 13 осіб було поранено

«Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатись від російських жорстоких нападів», – написала Брінк.

Нагадаємо, Російська Федерація ввечері, 1 травня, атакувала Одесу балістичними ракетами. Як стало відомо, російські ракети влучили по вантажному приміщенню Нової Пошти, про це повідомила компанія на сторінці X (Twitter).

«Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі – перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі».

О 22:02 в Одесі пролунали перші вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 799 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Теги: соцмережі тривога Бріджит Брінк озброєння ракета обстріл Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські дрони вночі атакували Кіровоградщину
Атака на Кіровоградщину: ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури
2 квiтня, 08:10
До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки Головного управління
ДСНС показала наслідки російського удару по Дніпру (фото)
2 квiтня, 21:08
Під час повітряної тривоги на Київщині працювали сили ППО
Нічна атака на Україну: під Києвом пошкоджено підприємство
6 квiтня, 08:14
Окупанти вдарили по центру міста Білопілля Сумської області
Зеленський відреагував на удар по центру Білопілля
8 квiтня, 20:54
Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень
ЗСУ за добу відбили понад 50 атак росіян – Генштаб
9 квiтня, 07:35
Профільні служби працюють на місці влучання
Горить магазин, під завалами можуть бути люди: РФ вдарила по Харківщині (оновлено)
10 квiтня, 15:04
З-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі деблокували тіло загиблої жінки
Кількість загиблих на Дніпропетровщині знову зросла (фото, відео)
19 квiтня, 16:39
Російські загарбники вночі атакували південь України дронами Джерело: https://censor.net/ua/n3485593
Росіяни запускали дрони із мису Чауда: деталі нічної атаки
22 квiтня, 08:15
Росія виготовляє близько 40 ракет «Калібр» на місяць
Розвідка повідомила, скільки ракет залишилося в Росії для обстрілів України
Вчора, 17:47

Новини

Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі
Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі
Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків
Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків
Ракетна атака на Одесу: на місці масштабна пожежа, є поранені
Ракетна атака на Одесу: на місці масштабна пожежа, є поранені
В Одесі прогриміли потужні вибухи
В Одесі прогриміли потужні вибухи
Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)
Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)
РФ застосувала балістику: деталі нічної атаки на Одесу
РФ застосувала балістику: деталі нічної атаки на Одесу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
46K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
23K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
9368
У США розбився військовий винищувач F-16
8524
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
6926
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua