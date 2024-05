Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі

Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що атаки Росії балістичними ракетами по Одесі, підтверджують важливість посилення протиповітряної оборони України. Про це вона повідомила в соцмережі Х.

Брінк нагадала, що сьогодні вночі стався ще один жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами, внаслідок чого сталося влучання у склад, з якого відправляються товари по всій Україні. 13 осіб було поранено

Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.



This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s

brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5