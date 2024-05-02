Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі
Внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей
Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що атаки Росії балістичними ракетами по Одесі, підтверджують важливість посилення протиповітряної оборони України. Про це вона повідомила в соцмережі Х.
Брінк нагадала, що сьогодні вночі стався ще один жахливий російський обстріл Одеси балістичними ракетами, внаслідок чого сталося влучання у склад, з якого відправляються товари по всій Україні. 13 осіб було поранено
Tonight, another terrible Russian attack on Odesa with ballistic missiles, hitting a warehouse that send goods across Ukraine and injuring 13 people.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 1, 2024
This underscores again the importance of air defense to Ukraine’s ability to defend itself against Russia’s
brutal attacks. pic.twitter.com/4OnhoiJrE5
«Це ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатись від російських жорстоких нападів», – написала Брінк.
Нагадаємо, Російська Федерація ввечері, 1 травня, атакувала Одесу балістичними ракетами. Як стало відомо, російські ракети влучили по вантажному приміщенню Нової Пошти, про це повідомила компанія на сторінці X (Twitter).
«Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі – перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі».
О 22:02 в Одесі пролунали перші вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Триває 799 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.
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