Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину: кількість поранених зростає (оновлено)

Сергій Лисак наголосив, що повітряна тривога на Дніпропетровщині продовжується

Зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є дев'ять поранених людей та одна загибла жінка. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак зазначив, що у Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. Попередньо відомо про шестеро постраждалих.

«На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка», – повідомив очільник ОВА.

Сергій Лисак наголосив, що повітряна тривога на Дніпропетровщині продовжується.

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Мер Дніпра Борис Філатов повідомляє про дев'ятьох постраждалих внаслідок ракетного удару. Також мер вказав, що росіяни влучили у центр міста.

Нагадаємо, що о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину. Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок.