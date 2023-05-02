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ЗСУ знищили модернізований російський танк Т-90М (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ знищили модернізований російський танк Т-90М (відео)
Українські бійці ліквідували російський танк Т-90М
фото: скриншот відео

Збройні сили України продовжують нищити ворожу техніку

Українські захисники ліквідували російський танк Т-90М «Прорив», який є новітньою модифікацією Т-90. Знищення ворожої бойової машини вдалося зафіксувати на відео. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Точна локація місця події невідома, однак зазначається, що це відбулось десь на східному напрямку. Бійці ЗСУ завдали влучного удару з безпілотника по ворожій бойовій машині, після чого вона загорілась.

Т-90М – новітня модифікація Т-90. Основними особливостями модернізації танка стала заміна старої вежі на новий бойовий модуль, який оснащується удосконаленою системою керування вогнем «Калина» з інтегрованою бойовою системою тактичної ланки, новий автомат зарядки та модернізована гармата 2А46М-5.

Нагадаємо, завершилася 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: ЗСУ окупанти танки

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