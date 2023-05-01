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ЗСУ розгромили склади боєприпасів та особовий склад росіян – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили склади боєприпасів та особовий склад росіян – Генштаб
Противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ
фото: Генштаб

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина. Окрім того, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Красний Хутір, Грем’яч, Новгород-Сіверський Чернігівської області; Середина-Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Волфине,  та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Білогорівка, Григорівка і Спірне. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське та Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине. Завдав авіаудару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці. Здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби ворог обстріляв Времівку, Новосілку, Новопіль Донецької області; Малинівку, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку та Зелений Гай Запорізької області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівку, Золоту Балку, Качкарівку, Берислав, Веселе, Одрадокам'янку, Тягинку, Білозерку, Кізомис та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотири ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 травня російські загарбники атакували українські позиції на сході та намагались вести наступальні дії. Утім, успіху досягти не змогли та відступили, втративши при цьому більше роти вбитими та пораненими. 

Теги: росія Костянтинівка Генштаб Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення Макіївка ворог Бахмут Лиман дитина Вугледар

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