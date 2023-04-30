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Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант переповідає дружині чутки про закінчення війни (перехоплення)
Серед окупантів ширяться чутки про закінчення війни
фото з відкритих джерел

Хворий росіянин поскаржився, що погано почувається, та належного лікування не отримує

Російський військовий розповів дружині, що з поля бою до лікарні не евакуюють навіть важкопоранених. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час телефонної розмови з дружиною військовий РФ розповів їй про неможливість потрапити у лікарню та чутки про закінчення війни.

Хворий росіянин поскаржився, що погано почувається, та належного лікування не отримує. Ба більше, за його словами, командування не відпускає з поля бою навіть військових із важкими травмами та контузіями.

«Навіть калік не вивозять у яких хвороб ***ний в рот», – повідомив росіянин.

Крім того, він розповів, що в російських новинах повідомляють – уже в лютому має закінчитись війна. На це дружина російського військового саркастично зауважила, що в новинах також постійно говорять про успіхи на фронті.

Нагадаємо, російські окупанти не тільки катують українських військовополонених, а й жорстоко вбивають їх після допитів. Зокрема, їм перерізають горло. Про це свідчить перехоплення СБУ.

Раніше російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях. 

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: окупанти Міноборони війна Міноборони РФ дружина втрати перехоплення

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