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Росія наполягає на кремації загиблих окупантів: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія наполягає на кремації загиблих окупантів: названо причину
Втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день
фото ілюстративне

Кремль намагається приховати втрати армії від росіян

Окупаційна влада рекомендувала ритуальним службам обмежити чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб. Таким чином вона намагається запобігти можливим проявам невдоволення серед населення. Про це йдеться в повідомленні Луганської ОВА.

«Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб. Крім того, окупаційна влада наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню», – йдеться в повідомленні.  

Раніше повідомлялося, що втрати росіян у районі Бахмута складають приблизно 100 загиблих щодня.

До слова, український контрнаступ вже близько. Проте російська армія не готова до нього.

Тим часом Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони.

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Теги: росія окупанти Україна війна

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