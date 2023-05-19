ЗСУ знизили темпи просування в Бахмуті – Міноборони

Окупанти продовжують атакувати Бахмут ціною великих втрат

На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Зокрема, збільшив (ворог – «Главком») присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують втрати ЗСУ.

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У Бахмуті росіяни перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, українські війська утримують у місті рубежі району «Літак».

«У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку», – додала Маляр.

Оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує:

ворога нищать;

наступальний ворожий потенціал знижують;

час для інших заплановани дій виграють.

Раніше повідомлялося, що Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 450-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.