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Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку
Оборона Бахмута триває
фото ілюстративне

Третя окрема штурмова бригада змогла вибити росіян з позицій та закріпитися

Українські сили оборони продовжують контрнаступати на Бахмутському напрямку. За місто продовжуються жорстокі бої. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

«Робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах», – йдеться в повідомленні.

А це відео штурмових дій одного з спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Раніше міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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Теги: Бахмут війна окупанти росія

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