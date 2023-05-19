Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку

Третя окрема штурмова бригада змогла вибити росіян з позицій та закріпитися

Українські сили оборони продовжують контрнаступати на Бахмутському напрямку. За місто продовжуються жорстокі бої. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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«Робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах», – йдеться в повідомленні.

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А це відео штурмових дій одного з спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Раніше міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.