Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку

Олексій Резніков: «За нашими оцінками росіяни по батальйону в день втрачають»

Загальна кількість втрат ворога становить до 70 тис.

Російські загарбники під Бахмутом втрачають по батальйону в день. При цьому загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тис. вбитими і пораненими. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Україно-американського форуму, повідомляє «РБК-Україна».

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«За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити», – сказав Резніков.

Він наголосив, що захисники Бахмута роблять важливу річ: вони зменшують наступальний потенціал росіян і таким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках лінії фронту.

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«Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом», – заявив міністр.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку тривають контрнаступальні дії Сил оборони. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурмових дій одного з спецпідрозділів.