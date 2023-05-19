Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський показав відео бою на Бахмутському напрямку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський показав відео бою на Бахмутському напрямку (відео)
фото ілюстративне

Штурмові дії вів один із спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»

На Бахмутському напрямку тривають контрнаступальні дії Сил оборони. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурмових дій одного з спецпідрозділів.

«Бахмутський напрямок. Контрнаступальні дії Сил оборони продовжуються. Це відео штурмових дій одного з спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв настільки велика, що всі довколишні поля та околиці населеного пункту вкриті тілами російських загарбників. Окупанти на тлі успішних контратак ЗСУ мають невеликі успіхи у просуванні в самому місті. Про це розповів в ефірі телемарафону командир самохідної артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади Андрій Свирида.

Триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На даний момент всі 10 винищувачів перебувають на аеродромі Мачулищі
Росія перекинула ближче до Мінська 10 винищувачів
Вчора, 14:04
Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді
Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді
16 травня, 10:52
Оборона Бахмута триває
Бій за Бахмут: Росія підтягує загони десантників
15 травня, 09:47
Вибух у Луганську. Горить казарма окупантів (фото, відео)
Вибух у Луганську. Горить казарма окупантів (фото, відео)
15 травня, 09:02
За добу ЗСУ відбили на Донеччині майже 50 ворожих атак
Окупанти активізувалися на ще одному напрямку – Генштаб
10 травня, 06:39
Уночі ворог випустив по Україні ударні безпілотники Shahed і ракети
Нічна атака на Україну: Генштаб назвав кількість збитих дронів
8 травня, 06:34
Президент акцентував, що 11 воїнам-прикордонникам були присвоєні звання Герой України
«Попереду головні битви цієї війни» – Зеленський привітав прикордонників натхненною промовою
30 квiтня, 15:44
На трьох напрямках захисники за добу відбили 54 атаки противника
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
27 квiтня, 06:21
У Бахмуті Росія використала багато техніки та зброї, яку знищили Збройні сили у великій мірі
Міноборони назвало одну з найдорожчих операцій Росії
19 квiтня, 15:42

Події в Україні

Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку
Україна повернула додому депортовану в Росію 14-річну дівчинку
Знищив українську «Мрію»: СБУ повідомила про підозру російському генералу
Знищив українську «Мрію»: СБУ повідомила про підозру російському генералу
ЗСУ повідомили за скільки часу українські пілоти можуть опанувати літаки F-16
ЗСУ повідомили за скільки часу українські пілоти можуть опанувати літаки F-16
Сирський показав відео бою на Бахмутському напрямку (відео)
Сирський показав відео бою на Бахмутському напрямку (відео)
Закон «Про медіа»: нацрада затвердила перші підзаконні акти
Закон «Про медіа»: нацрада затвердила перші підзаконні акти
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті
Околиці усіяні тілами росіян: воїн розповів про ситуацію у Бахмуті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
27K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
22K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
17K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
11K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
8484
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту