Сирський показав відео бою на Бахмутському напрямку (відео)
Штурмові дії вів один із спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»
На Бахмутському напрямку тривають контрнаступальні дії Сил оборони. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурмових дій одного з спецпідрозділів.
«Бахмутський напрямок. Контрнаступальні дії Сил оборони продовжуються. Це відео штурмових дій одного з спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв настільки велика, що всі довколишні поля та околиці населеного пункту вкриті тілами російських загарбників. Окупанти на тлі успішних контратак ЗСУ мають невеликі успіхи у просуванні в самому місті. Про це розповів в ефірі телемарафону командир самохідної артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади Андрій Свирида.
Триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.
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